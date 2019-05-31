В Орле ужесточили штрафы за безбилетный проезд

СЕГОДНЯ 13:14 2019-05-31T13:17:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле ужесточили штрафы за проезд в общественном транспорте без билета. Теперь пойманным любителям прокатиться «зайцем» придется раскошелиться на 200 рублей.

Утвердили нововведение депутаты Облсовета. Раньше штраф за безбилетный проезд составлял 100 рублей, однако не повышался он с 2007 года.

Депутаты мотивировали свое решение о повышении штрафа тем, что стоимость проезда давно вызвала, а также необходимостью сделать пассажиров более дисциплинированными.

В ТТП предложили увеличить денежное наказание для «зайцев» до 500 рублей, но народные избранники посчитали, что это слишком.

ИСТОЧНИК KP.RU