В Орле ужесточили штрафы за безбилетный проезд
В Орле ужесточили штрафы за проезд в общественном транспорте без билета. Теперь пойманным любителям прокатиться «зайцем» придется раскошелиться на 200 рублей.
Утвердили нововведение депутаты Облсовета. Раньше штраф за безбилетный проезд составлял 100 рублей, однако не повышался он с 2007 года.
Депутаты мотивировали свое решение о повышении штрафа тем, что стоимость проезда давно вызвала, а также необходимостью сделать пассажиров более дисциплинированными.
В ТТП предложили увеличить денежное наказание для «зайцев» до 500 рублей, но народные избранники посчитали, что это слишком.
ИСТОЧНИК KP.RU
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