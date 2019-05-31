"Зеленый марафон" состоится в Орле 1 июня

СЕГОДНЯ 12:57 2019-05-31T12:57:38+03:00

Участники акции пробегут по улицам города дистанции в несколько километров

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Завтра, 1 июня,в Орел состоится акция "Зеленый марафон". По улицам города пробегут любители легкой атлетики и профессионалы.

В этом году акция посвящена Дню защиты детей, присоединятся к ней десятки городов России. В их числе и Орел.

- Участники «Зеленого марафона» стартуют с площади Ленина. Далее маршрут пролегает по ул. Ленина, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Красноармейской, ул. Максима Горького, ул. Пролетарская гора, ул. Левый берег реки Орлик, подвесному мосту, набережной Правого берега реки Орлик, ул. Правый берег реки Орлик, Ленинскому мосту, ул. Ленина, пер. Почтовому, ул. Левый берег реки Орлик, ул. Пролетарская гора. Финиш — на площади Ленин, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

В связи с мероприятием будет перекрыто движение. На каких участках - читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU