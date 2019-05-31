Орловские выпускники сдали ЕГЭ по математике

СЕГОДНЯ 11:20 2019-05-31T11:21:13+03:00

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Больше трех тысяч орловских выпускников сдали первый обязательный едины госэкзамен. Результаты ЕГЭ по математике станут известны не позднее 11-12 июня.

Свои знания в базовой и профильной математике выпускники проверили 29 мая. Всего в регионе было 27 пунктов сдачи. Как рассказали в ОРЦОКО, 1508 выпускников текущего года (48,5 %) выбрали обязательную государственную аттестацию по математике на базовом уровне, 1622 одиннадцатиклассника (52,2 %) — экзамен на профильном уровне.

За ходом сдачи ЕГЭ следили 72 члена Государственной экзаменационной комиссии, также 120 общественных наблюдателей, медработники, полицейские. Технические сбоев не произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU