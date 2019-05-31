Очаги аварийности: названы самые опасные участки дорог на Орловщине

СЕГОДНЯ 10:57 2019-05-31T10:58:58+03:00

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Сотрудники Орловской Госавтоинспекции выявили самые опасные участки дорог в Орловской области. Всего полицейские насчитали 8 очагов аварийности.

По закону, аварийно-опасным признается участок дороги, улицы, длиной не больше километра вне и не больше 200 метров населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло 3 и более ДТП одного вида или 5 ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди.

- Сюда вошли регулируемые перекрестки улиц 2-я Посадская – Розы Люксембург, улицы Московское шоссе – переулка Межевого, улицы Раздольной и Кузнецова. Также в списке два нерегулируемых пешеходных перехода на Кромском и Московском шоссе, регулируемые перекрестки на 356 и 372 км автодороги М-2 «Крым», а также на 3 км автодороги Орел-Тамбов, - рассказали «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU