Очаги аварийности: названы самые опасные участки дорог на Орловщине
Сотрудники Орловской Госавтоинспекции выявили самые опасные участки дорог в Орловской области. Всего полицейские насчитали 8 очагов аварийности.
По закону, аварийно-опасным признается участок дороги, улицы, длиной не больше километра вне и не больше 200 метров населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло 3 и более ДТП одного вида или 5 ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди.
- Сюда вошли регулируемые перекрестки улиц 2-я Посадская – Розы Люксембург, улицы Московское шоссе – переулка Межевого, улицы Раздольной и Кузнецова. Также в списке два нерегулируемых пешеходных перехода на Кромском и Московском шоссе, регулируемые перекрестки на 356 и 372 км автодороги М-2 «Крым», а также на 3 км автодороги Орел-Тамбов, - рассказали «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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