Первого июня в центре Орла будет закрыто движение и запрещена парковка

СЕГОДНЯ 10:38 2019-05-31T10:38:05+03:00

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В субботу, 1 июня, в связи с проведением ряда мероприятий в центре Орла запретят стоянку и закроют движение. Мы публикуем список участков, на которых будут действовать ограничения.

С 00.00 до 18.00 первого летнего дня припарковаться будет нельзя на площадке рядом с Ленинским (Александровским) мостом.

С 11.00 до 15.00 движение закроют по улице Ленина (от Горького до Салтыкова-Щедрина), Пионерской (от Октябрьской до Горького), Салтыкова-Щедрина (от Полесской до Красноармейской), Красноармейской (от Октябрьской до Максима Горького), Максима Горького (от Красноармейской до площади Ленина), улице Пролетарская гора (от пл. Ленина до улицы Левый берег реки Орлик), улице Правый берег реки Орлик (от сквера Коммунальников до Тургеневского моста), переулке Почтовый.

С 00.00 до 15.00 часов будет запрещена стоянка на площадке между домом №28 по улице Горького до площади Ленина, по улице Салтыкова-Щедрина (от улицы Пролетарская гора до улицы Красноармейской), улице Пролетарская гора (от Горького до Детского парка), улице Правый берег реки Орлик (от сквера Коммунальников до Тургеневского моста), переулке Почтовый, улице Гуртьева (от Салтыкова-Щедрина до Максима Горького).

ИСТОЧНИК KP.RU