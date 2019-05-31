В Орле грузовик сбил пенсионера
В Орле грузовик сбил пожилого мужчину. ДТП случилось, когда автомобиль сдавал назад.
Авария произошла 30 мая, в четверг. Примерно в половине одиннадцатого утра водитель за рулем автомобиля "ГАЗ" двигался задним ходом во дворе дома на Комсомольской улице.
- Он допустил наезд на 80-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями доставлен в больницу им. Семашко, после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 14 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили телесные повреждения, погибших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU