В Орле грузовик сбил пенсионера

СЕГОДНЯ 10:08 2019-05-31T10:09:28+03:00

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В Орле грузовик сбил пожилого мужчину. ДТП случилось, когда автомобиль сдавал назад.

Авария произошла 30 мая, в четверг. Примерно в половине одиннадцатого утра водитель за рулем автомобиля "ГАЗ" двигался задним ходом во дворе дома на Комсомольской улице.

- Он допустил наезд на 80-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями доставлен в больницу им. Семашко, после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 14 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили телесные повреждения, погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU