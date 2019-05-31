Орловщина будет развивать сотрудничество с Туркменистаном

СЕГОДНЯ 09:52 2019-05-31T09:52:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с гостями из Туркменистана. В кабинете главы региона обсуждалось сотрудничество этого государства с Орловщиной.

Встреча состоялась 30 мая. Речь зашла о сотрудничестве в таких отраслях как переработка сельхозпродукции, промышленность - текстильная и обувная, строительство, совместные презентации и бизнес-миссии, наука и образование.

- Внешнеторговый оборот Орловской области с Туркменистаном в 2018 году составил 0,2 млн долларов США (экспорт). В январе-марте 2019 года − 12 тысяч долларов США, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Ряд орловских предприятий поставлял в страну свою продукцию.

В итоге глава региона поручил разработать дорожную карту дальнейшего сотрудничества. Помимо этого, члены делегации обсудили с руководством города Орла перспективы развития сотрудничества города Орла и туркменского города Мары в рамках заключенного соглашения об установлении побратимских отношений между городами.

ИСТОЧНИК KP.RU