В Орле пешеход-нарушитель оказался под колесами легковушки

СЕГОДНЯ 09:24 2019-05-31T09:40:42+03:00

С места ДТП его увезли в реанимацию

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В Орле под колесами легковой иномарки оказался пешеход-нарушитель. Авария случилась в четверг, 30 мая, на улице 2-й Пушкарной.

Все случилось в начале девятого утра. Водитель ехал за рулем "Рено" со стороны Колхозной улицы в сторону Мостовой.

- В районе дома № 107 по улице 2-я Пушкарная произошел наезд на 31-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомобиля, в зоне видимости регулируемого перекрестка, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

С травмами на скорой его увезли в больницу Семашко и госпитализировали в отделение реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU