В Орле увеличится этажность домов
В Орле вырастет этажность застройки. "Зеленый свет" дали возведению жилища выше 21 этажа.
Тема обсуждалась на прошедшей вчера, 30 мая, сессии городского совета. Одним из вопросов повестки стало внесение изменений в правила землепользования и застройки. Для новых домов приняты новые нормы. Например, коэффициент застройки для более высоких домов будет ниже, чем для 16-тиэтажек, например. Он составит 13%, в то время как для вторых составляет 16%. Зашла речь и парковочных местах. Если застройщик не предусмотрит подземный паркинг, то обязан будет увеличить количество машиномест.
Депутат поправки согласовали, правда не без вопросов.
- А нужны ли Орлу такие высокие дома? Во всем мире стала прослеживаться тенденция к малоэтажной застройке, - поинтересовался Тимур Нерушев.
Ответ таков: многоэтажная застройка по себестоимости бюджетнее, а у потребителя есть спрос на доступное жилье.
ИСТОЧНИК KP.RU
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