В Орле увеличится этажность домов

СЕГОДНЯ 09:15 2019-05-31T09:17:42+03:00

В скором времени в облцентре может появиться жилье выше 21 этажа

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В Орле вырастет этажность застройки. "Зеленый свет" дали возведению жилища выше 21 этажа.

Тема обсуждалась на прошедшей вчера, 30 мая, сессии городского совета. Одним из вопросов повестки стало внесение изменений в правила землепользования и застройки. Для новых домов приняты новые нормы. Например, коэффициент застройки для более высоких домов будет ниже, чем для 16-тиэтажек, например. Он составит 13%, в то время как для вторых составляет 16%. Зашла речь и парковочных местах. Если застройщик не предусмотрит подземный паркинг, то обязан будет увеличить количество машиномест.

Депутат поправки согласовали, правда не без вопросов.

- А нужны ли Орлу такие высокие дома? Во всем мире стала прослеживаться тенденция к малоэтажной застройке, - поинтересовался Тимур Нерушев.

Ответ таков: многоэтажная застройка по себестоимости бюджетнее, а у потребителя есть спрос на доступное жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU