В Орле открылась регистрация на "Велодень-2019"
В Орле стартовала регистрация участников на "Велодень-2019". В этом году праздник всех любителей велосипеда пройдет в будущее воскресенье, 2 июня.
Сам пробег стартует в 13.00 с центральной городской площади. А до него здесь запланированы конкурсы и работа фотозон.
- Участникам предложат преодолеть полосу препятствий, на этапе «Трекстенд» посоревнуются те, кто умеют держать баланс. Испытание «Велосилач» определит, кто из орловцев дольше продержит над собой на вытянутых руках велосипед, а площадка «Безумный велосипед» создана специально для искусных велолюбителей, которые могут ездить даже с вывернутым рулем, - рассказали «КП» организаторы.
Также пройдет и конкурс на самый креативный образ. Победители получат подарки.
Зарегистрироваться можно онлайн по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU