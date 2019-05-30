2019-05-30T17:45:23+03:00
Общество

В Орле открылась регистрация на "Велодень-2019"

Праздник всех любителей велосипеда состоится 2 июня
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле стартовала регистрация участников на "Велодень-2019". В этом году праздник всех любителей велосипеда пройдет в будущее воскресенье, 2 июня.

Сам пробег стартует в 13.00 с центральной городской площади. А до него здесь запланированы конкурсы и работа фотозон.

- Участникам предложат преодолеть полосу препятствий, на этапе «Трекстенд» посоревнуются те, кто умеют держать баланс. Испытание «Велосилач» определит, кто из орловцев дольше продержит над собой на вытянутых руках велосипед, а площадка «Безумный велосипед» создана специально для искусных велолюбителей, которые могут ездить даже с вывернутым рулем, - рассказали «КП» организаторы.

Также пройдет и конкурс на самый креативный образ. Победители получат подарки.

Зарегистрироваться можно онлайн по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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