Два пляжа Орла готовы к купальному сезону

СЕГОДНЯ 17:08 2019-05-30T17:08:16+03:00

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Уже в грядущие выходные в Орле официально стартует купальный сезон и два городских пляжа готовы принять отдыхающих. В этом году купаться и загорать орловцам официально разрешили на озере "Светлая жизнь", а также на пляже в районе парка.

Принимали пляжи спасатели, причем не с первого раза. После первой проверки оказалось, что не все нормативы выполнены. Накануне же, 28 мая, инспекторы посетили места отдыха еще раз и дали "зеленый свет".

- Оба пляжа оснащены средствами спасения, на информационных стендах размещены информация о режиме работы объектов и правила безопасности на воде. В течение всего купального сезона на пляжах будут дежурить спасатели и медицинские работники. Охрану общественного порядка отдыхающих будут обеспечивать полицейские, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU