В 44 дворах Орла активно ведется ремонт

СЕГОДНЯ 15:35 2019-05-30T15:35:52+03:00

По словам чиновников городской администрации, опасений по срывам сроков сдачи объектов нет

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В Орле полным ходом идет ремонт дворовых территорий. В настоящее время работы по благоустройству кипят в 44 дворах.

О том, как ремонт ведется, говорили на вчерашней рабочей планерке в мэрии. Начальник Управления капительного строительства Сергей Костиков рассказал, что в 19 дворах уже полностью уложен асфальт, а по 13 уже получены заключения из лаборатории - новое покрытие соответствует ГОСТу.

- Опасений по срыву сроков на каком-либо объекте нет. Всего в 2019 году будет отремонтировано 63 дворовых территории из основного списка, еще 10 — в случае экономии средств или выделения дополнительного финансирования, - отметил чиновник.

Отметим, что ремонт ведется во взаимодействии с управляющими компаниями. Некоторые виды работ входят в их полномочия: ремонт входных групп, цоколей, детских игровых и спортивных площадок, опиливание сухостоя.

ИСТОЧНИК KP.RU