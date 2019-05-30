2019-05-30T12:43:15+03:00
Общество

Ситуацию с вывозом мусора в Орле вновь вынесли на повестку дня чиновники

О насущных проблемах отчитались главы районов города
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Ситуацию с вывозом мусора в Орле вновь вынесли на повестку дня чиновникиСитуацию с вывозом мусора в Орле вновь вынесли на повестку дня чиновникиФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Ситуацию с вывозом мусора в Орле вновь вынесли на повестку дня чиновники на рабочем совещании в городской администрации. О насущных проблемах отчитались главы районов Орла 29 мая.

Так, в Заводском районе по-прежнему не вывозится крупногабаритный мусор. Как отметил глава территориального управления Юрий Студенников, вывоз несанкционированных свалок идет медленными темпами. В свою очередь глава Советского района Артем Левковский рассказал, что за прошедшую неделю работа по вывозу мусора была удовлетворительной. Остаются вопросы по уборке хозсубъектами своих прилегающих территории.

В Северном районе, по словам Владимира Маркина, мусор возле контейнерных площадкок убирается в ручном режиме. У замглавы Железнодорожного района Олега Дутова остаются нарекания по вывозу крупногабаритного мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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