2019-05-30T12:41:34+03:00
Общество

1 июня юных орловцев приглашают на праздник от Госавтоинспекции

На площадке ТРК «ГРИНН» для детей пройдет мероприятие по безопасности дорожного движения
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

1 июня юных орловцев приглашают на праздник от Госавтоинспекции. На площадке у фонтана ТРК «ГРИНН» пройдет мероприятие по безопасности дорожного движения «Новая Кресландия», посвященное Международному дню защиты детей.

- Запланированы Лаборатория безопасности с велодромом для детей, мастер-класс для родителей «Автокресло-детям», творческий конкурс «Раскрась автокресло» и тест по ПДД для взрослых, - рассказали «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Все участники получат подарки от Госавтоинспекции. Вход для всех желающих свободный.

Начало в 14 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ситуацию с вывозом мусора в Орле вновь вынесли на повестку дня чиновники
Орловские огнеборцы отработали алгоритм спасения людей при розливе сжиженного газа
Детский технопарк «Кванториум» откроется в Орле 2 сентября
За прошедшую неделю в Орле скосили более 360 кубометров травы
В Орле школьникам прочли лекцию на тему парламентаризма
Орловец проведет в колонии больше девяти лет за попытку незаконного сбыта наркотиков
«Внимание: дети!»: в Орловской области инспекторы проверили школьные автобусы
В Орле недовольный покупатель угрожал продавцу пневматическим пистолетом
Как благоустраиваются дворы в Орле проверил «Губернаторский контроль»
Жители Ливен стали лучшей добровольной пожарной командой Орловщины
Орловские активисты добиваются своевременного вывоза мусора
Три ЕГЭ написали орловские школьники на этой неделе
В Орле велосипедистка попала под колеса «Ларгуса»
От укусов клещей в Орловской области пострадали 484 человека
Провести лето в безопасности предлагают сотрудники МЧС юным орловцам
Орловцы побывали на приеме у руководителя следственного управления
На Орловщине «Мерседес» наехал на 8-летнего мальчика
В Орловском районе едва полностью не сгорел жилой дом