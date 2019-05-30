СЕГОДНЯ 12:41 2019-05-30T12:41:34+03:00

На площадке ТРК «ГРИНН» для детей пройдет мероприятие по безопасности дорожного движения

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1 июня юных орловцев приглашают на праздник от Госавтоинспекции. На площадке у фонтана ТРК «ГРИНН» пройдет мероприятие по безопасности дорожного движения «Новая Кресландия», посвященное Международному дню защиты детей.

- Запланированы Лаборатория безопасности с велодромом для детей, мастер-класс для родителей «Автокресло-детям», творческий конкурс «Раскрась автокресло» и тест по ПДД для взрослых, - рассказали «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Все участники получат подарки от Госавтоинспекции. Вход для всех желающих свободный.

Начало в 14 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU