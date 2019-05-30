2019-05-30T12:39:03+03:00
Общество

Орловские огнеборцы отработали алгоритм спасения людей при розливе сжиженного газа

Очередные учения сотрудники МЧС провели на газонаполнительной станции
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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Орловские огнеборцы отработали алгоритм спасения людей при розливе сжиженного газа. Очередные учения сотрудники МЧС провели на газонаполнительной станции.

- По замыслу учений, из прибывшего железнодорожного состава перекачивали сжиженный газ. Он разлился, а из-за статического напряжения произошел пожар и взрыв. При этом произошла разгерметизация двух резервуаров. Часть резервуара отлетела в сторону и придавила человека. Еще одного откинуло ударной волной. Пострадавшим срочно требовалась скорая помощь, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Прибывшие пожарные провели разведку района ЧС, эвакуировали пострадавших и раненых, оказали им первую доврачебную помощь и приступили к ликвидации открытых очагов горения. Тем временем полицейские оцепили территорию и перекрыли дорогу к станции. Бригады медиков оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим и эвакуировали раненых.

Спасатели восстанавливали работоспособность газонаполнительной станции. Условное происшествие было успешно ликвидировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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