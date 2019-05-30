СЕГОДНЯ 11:56 2019-05-30T11:56:48+03:00

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Детский технопарк «Кванториум» откроется в Орле 2 сентября во Дворце пионеров имени Гагарина в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». Для детей будет работать шесть направлений: IT-квантум, робоквантум, автоквантум, аэроквантум и хайтек-цех.

В технопарке будут преподавать высококлассные специалисты с опытом, аспиранты, ученые. Его главой станет Руслан Базаров, лауреат регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины», профессионального конкурса «Педагогический дебют» и «Учитель года - 2019».

Стоит отметить, что в «Кванториум» могут попасть абсолютно все в возрасте от 10 до 18 лет. Запись на занятия уже ведется на официальном сайте технопарка. Обучение абсолютно бесплатное. Планируется, в течение учебного года обучение в «Кванториуме» пройдут порядка 800 человек.

- Основная задача педагогов технопарка за этот период распознать талантливых детей, чтобы перевести их на углубленное обучение на следующую ступень. Предполагается, что одаренные дети будут принимать участие в реализации реальных проектов, значимых не только для Орловской области, но и для всей страны, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU