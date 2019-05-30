2019-05-30T11:51:17+03:00
Общество

За прошедшую неделю в Орле скосили более 360 кубометров травы

Ежедневно на покос в город выходят 32 рабочих
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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За прошедшую неделю в Орле скосили более 360 кубометров травыЗа прошедшую неделю в Орле скосили более 360 кубометров травыФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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За прошедшую неделю в Орле скосили более 360 кубометров травы. Такие результаты огласили чиновники на рабочем совещании в администрации Орла 29 мая. Ежедневно на покос в город выходят более 30 рабочих от «Спецавтобазы» и «Зеленстроя».

- К покосу травы привлекаются также хозяйствующие субъекты, которые по Правилам благоустройства обязаны содержать прилегающую территорию. В Железнодорожном районе, например, из 142 хозсубъектов покос осуществляют порядка 90 %, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

По словам ИО начальника УКХ Дмитрия Фролова, для оперативного выполнения полного объема работ необходимо увеличить количество работников. Александр Муромский поддержал его и обратил внимание на необходимость скосить траву в Медведевском лесу. 1 июня там запланировано массовое мероприятие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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