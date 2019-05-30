СЕГОДНЯ 11:31 2019-05-30T11:31:17+03:00

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В Орле школьникам прочли лекцию на тему парламентаризма. Познавательный урок для учеников школы № 49 в среду, 28 мая, провела Ирина Гоцакова, заместитель председателя комитета по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике и туризму.

Открывая урок, депутат подчеркнула, что истоки российского парламентаризма лежат гораздо глубже, чем сто лет назад. В качестве примеров зарождения основ парламентаризма в России она привела Новгородское вече и Боярскую думу, которая и дала название нижней палате современного Парламента.

- Часть урока была посвящена непосредственно общению со школьниками. Молодёжь интересовали вопросы становления современного парламентаризма, государственного устройства страны и депутатской работы, - рассказали «КП» в пресс-службе орловского горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU