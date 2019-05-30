СЕГОДНЯ 11:14 2019-05-30T11:14:51+03:00

С визитом рабочая группа побывала на улице Пожарной, 30 и на нескольких территориях по улице Часовой

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Как благоустраиваются дворы в Орле проверил «Губернаторский контроль» в минувшую среду, 29 мая. С визитом специальная рабочая группа побывала на улице Пожарной, 30 и на нескольких территориях по улице Часовой.

Так, например, во дворе дома № 30 по улице Пожарной основные работы уже выполнены. Речь идет об установке новых бордюров, скамеек, уличного освещения. В конце недели, как обещает подрядчик, на тротуарах начнется укладка асфальта. К летним работам приступила и управляющая компания. К этом году УК планирует озеленить двор и отремонтировать детскую площадку, покрасить газовые трубы и исправить отмостки.

После обследования дворовой территории рабочая группа двинулась дальше и посетила дома № 39, № 43, № 45, № 47 по улице Часовой, где идет ремонт тротуаров и проезжей части. На территории двух дворов, как отметили члены группы, асфальт уложен полностью. В ближайшее время возьмут его пробы.

Напомним, всего в этом году в Орле и области будет благоустроено 166 дворовых территорий. На сегодняшний момент все контракты на ремонт подписаны. Сто дворов - уже в работе, в 4-х дворах работы завершены, 12 уже готовы к сдаче.

ИСТОЧНИК KP.RU