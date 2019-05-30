2019-05-30T11:07:50+03:00
Общество

Жители Ливен стали лучшей добровольной пожарной командой Орловщины

Победители обошли 21 команду из городов и районов всей области
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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Жители Ливен стали лучшей добровольной пожарной командой Орловщины. Соревнования состоялись на днях в Орле. Победители обошли 21 команду из городов и районов всей области.

В первой части «Боевого развертывания» добровольцы показали свои умения по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. От участников требовалось показать навыки работы с гидравлическим инструментом, оказать первую помощь пострадавшему, сделать шину для фиксации поврежденной конечности. На втором этапе добровольцам предстояло поработать с пожарной техникой: они прокладывали от автоцистерны магистральную и рукавную линии, затем в рукав подавалась вода. На позициях ствольщик поражал мишень. Также все участники сдали норматив по надеванию боевой одежды пожарного.

- По итогам соревнований победителем стала добровольная пожарная команда города Ливны АО «ГМС Ливгидромаш». Это был хороший шанс показать свои навыки и доказать боеготовность. На плечах добровольцев большая ответственность - они оказывают незаменимую помощь профессиональным пожарным по прикрытию населенных пунктов региона от огня, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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