2019-05-30T10:53:35+03:00
Общество

Орловские активисты добиваются своевременного вывоза мусора

Принять соответствующие меры общественники призвали регионального оператора
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловские активисты добиваются своевременного вывоза мусораОрловские активисты добиваются своевременного вывоза мусораФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле активисты добиваются своевременного вывоза мусора со всех контейнерных площадок в городе. Принять соответствующие меры общественники призвали регионального оператора. После проведенного обследования оказалось, что мусорные баки по несколько дней стоят переполненными.

- Орловцы платят за вывоз мусора, а на практике видят переполненные контейнеры, отходы не вывозятся по несколько дней. Рядом расположены жилые многоквартирные дома и детские площадки, где с наступлением летних каникул будет много детей. Мы настаиваем на улучшении качества уборки, - сообщили «КП» активисты ОНФ.

В Железнодорожном районе, например, общественники увидели переполненные контейнеры на улицах Пушкина, 116, Ляшко, 36, в переулке Речном. Подобная ситуация и в Заводском районе - на улицах Достоевского, Коллективной, пересечении улиц Циолковского и Карачевской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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