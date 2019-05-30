Три ЕГЭ написали орловские школьники на этой неделе

СЕГОДНЯ 10:50 2019-05-30T10:50:07+03:00

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Три ЕГЭ написали школьники Орла на этой неделе. Экзамены выпускники уже сдали по географии, литературе и математике.

Более 300 орловцев подали заявление на участие в едином госэкзамене по литературе. Сама работа состоит из 2-х частей с 17-ю заданиями. На ее выполнение отводится 235 минут. На экзамен по географии заявление подал 81 человек. Выпускникам предстояло решить 8 заданий за три часа. При этом разрешено было пользоваться линейкой, транспортиром и калькулятором. ЕГЭ по математике написали более полутора тысяч старшеклассников. Результаты участники первых экзаменов узнают с 11 по 12 июня.

- Ход экзаменов контролировали 28 общественных наблюдателей, а также специалисты управления контроля и надзора в сфере образования регионального Департамента образования. Во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение и использовались технологии печати и сканирования экзаменационных материалов участников, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU