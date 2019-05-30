СЕГОДНЯ 10:37 2019-05-30T10:37:37+03:00

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По состоянию на 23 мая от укусов клещей в Орловской области пострадали 484 человека. Такие данные приводит региональное Управление Роспотребнадзора. Результаты лабораторных исследований показали, что более 14 % снятых с людей клещей оказались заражены боррелиями.

- В текущем сезоне заболевания, передающиеся с укусом клещей, на территории области не зарегистрированы, - подтвердили «КП» в управлении.

Стоит отметить, что с начала сезона активности клещей в Орловской области провели акарицидные обработки на площади 266,7 гектаров, в том числе в Детском и Городском парках Орла, Центральном парке и скверах города Ливны, на территории Кривцовского мемориала в Болховском районе, мужского монастыря во имя Святого Кукши в Мценском районе, на территориях детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, в парке Победы в Покровском районе, скверах и парках Мценска, а также в Медведевском лесу, на территориях санатория «Дубрава» и парк-отеля «Мечта».

ИСТОЧНИК KP.RU