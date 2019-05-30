2019-05-30T10:37:37+03:00
Общество

От укусов клещей в Орловской области пострадали 484 человека

Более 14 % снятых с людей клещей оказались заражены боррелиями
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
От укусов клещей в Орловской области пострадали 484 человекаОт укусов клещей в Орловской области пострадали 484 человекаФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

По состоянию на 23 мая от укусов клещей в Орловской области пострадали 484 человека. Такие данные приводит региональное Управление Роспотребнадзора. Результаты лабораторных исследований показали, что более 14 % снятых с людей клещей оказались заражены боррелиями.

- В текущем сезоне заболевания, передающиеся с укусом клещей, на территории области не зарегистрированы, - подтвердили «КП» в управлении.

Стоит отметить, что с начала сезона активности клещей в Орловской области провели акарицидные обработки на площади 266,7 гектаров, в том числе в Детском и Городском парках Орла, Центральном парке и скверах города Ливны, на территории Кривцовского мемориала в Болховском районе, мужского монастыря во имя Святого Кукши в Мценском районе, на территориях детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, в парке Победы в Покровском районе, скверах и парках Мценска, а также в Медведевском лесу, на территориях санатория «Дубрава» и парк-отеля «Мечта».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ситуацию с вывозом мусора в Орле вновь вынесли на повестку дня чиновники
1 июня юных орловцев приглашают на праздник от Госавтоинспекции
Орловские огнеборцы отработали алгоритм спасения людей при розливе сжиженного газа
Детский технопарк «Кванториум» откроется в Орле 2 сентября
За прошедшую неделю в Орле скосили более 360 кубометров травы
В Орле школьникам прочли лекцию на тему парламентаризма
Орловец проведет в колонии больше девяти лет за попытку незаконного сбыта наркотиков
«Внимание: дети!»: в Орловской области инспекторы проверили школьные автобусы
В Орле недовольный покупатель угрожал продавцу пневматическим пистолетом
Как благоустраиваются дворы в Орле проверил «Губернаторский контроль»
Жители Ливен стали лучшей добровольной пожарной командой Орловщины
Орловские активисты добиваются своевременного вывоза мусора
Три ЕГЭ написали орловские школьники на этой неделе
В Орле велосипедистка попала под колеса «Ларгуса»
Провести лето в безопасности предлагают сотрудники МЧС юным орловцам
Орловцы побывали на приеме у руководителя следственного управления
На Орловщине «Мерседес» наехал на 8-летнего мальчика
В Орловском районе едва полностью не сгорел жилой дом