СЕГОДНЯ 10:26 2019-05-30T10:26:33+03:00

С началом каникул спасатели проведут акцию с конкурсами, мастер-классами и выставками

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Провести лето в безопасности предлагают сотрудники МЧС юным орловцам. С началом каникул спасатели проведут акцию с конкурсами, мастер-классами и выставками. Так, 1 июня в Детском парке Орла состоится традиционное мероприятие «Мое безопасное лето», в которой примут участие пожарные, отряд «Лиза Алерт», клуб робототехники и другие.

Праздник откроется в 10:30 на круглой площадке около подвесного моста. С открытием гостей будет ждать танцевальный флешмоб от МЧС и спортивного клуба «Спарта». Также для детей и их родителей выступит лучшая дружина юных пожарных «Сухие рукава». Продолжится праздник конкурсом рисунка на асфальте.

В 11:15 состоится показ специального оборудования поисково-спасательного отряда «Водный». О своей работе ребятам расскажут спасатели-водолазы. Они напомнят детям о правилах безопасного поведения на водоемах и проведут эстафету «Спаси утопающего» с использованием спасательного жилета и акцию «Научись плавать!» на площадке около нового фонтана.

Одновременно с этим свою технику, оборудование и специальную одежду представят ребятам пожарные. Они расскажут гостям праздника о своей работе и проведут конкурс «Надень боёвку». Работы продемонстрирует клуб робототехники. Кроме этого, в это же время пройдет мастер-класс по пользованию огнетушителями на площадке у подвесного моста.

Как оказать первую помощь расскажут сотрудники учебно-методического центра «Россоюзспас». Члены общественной организации «Лиза Алерт» покажут мастер-класс по правильному сбору в лес, поиску людей и сбору палатки.

Вход на праздник для всех желающих свободный. Самые активные участники акции получат памятные сувениры и подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU