2019-05-30T10:15:43+03:00
Общество

Орловцы побывали на приеме у руководителя следственного управления

К Анатолию Щурову жители обратились с вопросами расследования уголовных дел
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: СУ СК РФ по Орловской областиФото: СУ СК РФ по Орловской области
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Орловцы побывали на приеме у руководителя следственного управления. К Анатолию Щурову местные жители пришли с разного рода вопросами.

Из Орла и Болховского района жители обратились по вопросам расследования уголовных дел и проведения проверок по фактам смерти, а также ненадлежащего исполнения судебных решений, неправомерных действий медработников и специалистов экспертных учреждений.

- Ход рассмотрения принятых письменных жалоб и заявлений взят руководителем следственного управления на личный контроль. В соответствии с установленным порядком заявители будут проинформированы о результатах рассмотрения их обращений, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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