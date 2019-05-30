На Орловщине «Мерседес» наехал на 8-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 10:06 2019-05-30T10:06:53+03:00

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На Орловщине иномарка наехала на 8-летнего мальчика. ДТП случилось минувшим днем, 29 мая, на улице Мира в городе Мценске.

41-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц» двигался в направлении площади Ленина. В районе дома № 17 на проезжую часть дороги с тротуара выбежал юный пешеход.

- В результате ДТП мальчик получил травмы. Госпитализирован, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых два человека получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU