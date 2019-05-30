В Орловском районе едва полностью не сгорел жилой дом
В Орловском районе едва полностью не сгорел жилой дом. ЧП случилось в деревне Мостки в среду утром, 29 мая. К моменту прибытия пожарных из окон шёл густой дым. Горели двери, стены и предметы мебели в одной из комнат дома. Огонь мог распространиться на смежные помещения.
- В результате пожара выгорела одна из комнат, частично повреждены и закопчены соседние помещения. Предполагаемая причина возгорания - аварийный режим работы электроустановок дома., - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 11 раз, из них 8 выездов на ликвидацию возгораний и 3 на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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