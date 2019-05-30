СЕГОДНЯ 09:19 2019-05-30T09:20:22+03:00

В рамках нее стражи порядка проводят профилактические беседы с юными пешеходами и велосипедистами

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В Орловской области стартовала акция «Безопасный двор». В ее рамках стражи порядка проводят профилактические беседы с юными пешеходами и велосипедистами как с полноправными участниками дорожного движения.

Например, в поселке Тросна инспекторы ГИБДД не только напомнили ребятам о правилах безопасности, но и разъяснили некоторые правовые вопросы. После беседы полицейские вместе с ребятами прошли по ближайшим дворам, соблюдая все правила безопасного поведения и обращая внимание на потенциально опасные места.

- Полицейские учат детей обращать внимание на стоящие во дворе машины, рассказывают, чем может обернуться невнимательность при внезапном появлении на проезжей части, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU