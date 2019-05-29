Цирк Романа Коробко представит в Орле новую программу
Представления стартуют с 1 июня
.
Изменить размер текста:
В Орле новую программу представит цирк Романа Коробко. Представления стартуют с 1 июня – спешите видеть.
В двухчасовом шоу участвуют статные верблюды, грациозные ламы, милые овечки, странный коати, шустрые хорьки, волшебные голуби, веселые собачки и озорные кошки. Также в программе воздушная гимнастка на Корд-де-волане, эквилибр на стульях, кристалл баланс, эквилибр на катушках штейн-траппе и молодой великолепный клоун.
Организаторы уверяют: и детей, и взрослых ждет много интересного!
КОГДА, ГДЕ?
Представления стартуют 1 июня
Ул. Московская, 67 (площадь перед ТЦ «Европа»)
(0+)
ИСТОЧНИК KP.RU