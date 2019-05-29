Цирк Романа Коробко представит в Орле новую программу

СЕГОДНЯ 20:05 2019-05-29T20:06:37+03:00

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В Орле новую программу представит цирк Романа Коробко. Представления стартуют с 1 июня – спешите видеть.

В двухчасовом шоу участвуют статные верблюды, грациозные ламы, милые овечки, странный коати, шустрые хорьки, волшебные голуби, веселые собачки и озорные кошки. Также в программе воздушная гимнастка на Корд-де-волане, эквилибр на стульях, кристалл баланс, эквилибр на катушках штейн-траппе и молодой великолепный клоун.

Организаторы уверяют: и детей, и взрослых ждет много интересного!

КОГДА, ГДЕ?

Представления стартуют 1 июня

Ул. Московская, 67 (площадь перед ТЦ «Европа»)

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ИСТОЧНИК KP.RU