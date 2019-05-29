На День открытых дверей юных орловцев приглашает театр кукол
Кроме показа спектаклей посетителей ждут мастер-классы, творческие встречи и конкурсы
Фото: Вячеслав Коваленко
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На День открытых дверей юных орловцев приглашает театр кукол. Мероприятие состоится в субботу, 1 июня, в честь Дня защиты детей.
- Посетителей театра ждет показ спектакля «Капля жизни» по сказкам Ивана Тургенева, мастер-классы художников и бутафоров театра, творческие встречи, конкурс рисунков на асфальте, а также другая развлекательная программа, - сообщили «КП» в пресс-службе театра.
Вход для всех желающих свободный.
Начало в 11 часов.
Адрес: улица Советская, 29.
ИСТОЧНИК KP.RU