2019-05-29T17:42:15+03:00
Общество

На День открытых дверей юных орловцев приглашает театр кукол

Кроме показа спектаклей посетителей ждут мастер-классы, творческие встречи и конкурсы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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На День открытых дверей юных орловцев приглашает театр кукол. Мероприятие состоится в субботу, 1 июня, в честь Дня защиты детей.

- Посетителей театра ждет показ спектакля «Капля жизни» по сказкам Ивана Тургенева, мастер-классы художников и бутафоров театра, творческие встречи, конкурс рисунков на асфальте, а также другая развлекательная программа, - сообщили «КП» в пресс-службе театра.

Вход для всех желающих свободный.

Начало в 11 часов.

Адрес: улица Советская, 29.

ИСТОЧНИК KP.RU

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