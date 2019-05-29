Орловцев приглашают на спектакль "Слон"

СЕГОДНЯ 17:10 2019-05-29T17:10:56+03:00

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Жителей и гостей Орла на спектакль "Слон" приглашает муниципальный театр "Русский стиль" имени Бахтина. Постановку зрители увидят в первый летний день.

- Спектакль «Слон» — о выборе, с которым сталкивался каждый из нас. Он о простой мечте хорошо жить и при этом остаться человеком, не потерять себя. За комическими и фантасмагорическими ситуациями неизменно возникает мысль о том, в чём же состоит истинное богатство нашей жизни, - гласит афиша.

Одноименная пьеса была написана в 30-х годах прошлого века. Ее главный герой - колхозник Гурьян Мочалкин. Он мечтает стать богатым и однажды, совершенно негаданно, мечта его воплощается в жизнь. Что делать с внезапно свалившимся, как снег на голову, богатством? Как быть дальше?

На эти и другие вопросы гости театра ответят вместе с артистами.

КОГДА, ГДЕ?

1 июня, 18.00

ул. Тургенева, 18

(16+)

ИСТОЧНИК KP.RU