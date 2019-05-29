2019-05-29T17:10:56+03:00
Звезды

Орловцев приглашают на спектакль "Слон"

Постановку покажут в первый летний день
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: rs-teatr.ruФото: rs-teatr.ru
Изменить размер текста:

Жителей и гостей Орла на спектакль "Слон" приглашает муниципальный театр "Русский стиль" имени Бахтина. Постановку зрители увидят в первый летний день.

- Спектакль «Слон» — о выборе, с которым сталкивался каждый из нас. Он о простой мечте хорошо жить и при этом остаться человеком, не потерять себя. За комическими и фантасмагорическими ситуациями неизменно возникает мысль о том, в чём же состоит истинное богатство нашей жизни, - гласит афиша.

Одноименная пьеса была написана в 30-х годах прошлого века. Ее главный герой - колхозник Гурьян Мочалкин. Он мечтает стать богатым и однажды, совершенно негаданно, мечта его воплощается в жизнь. Что делать с внезапно свалившимся, как снег на голову, богатством? Как быть дальше?

На эти и другие вопросы гости театра ответят вместе с артистами.

КОГДА, ГДЕ?

1 июня, 18.00

ул. Тургенева, 18

(16+)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Афиша Орел»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На День открытых дверей юных орловцев приглашает театр кукол
Орловские студенты вошли в число 11-ти россиян, которым присудили престижные международные стипендии
Орловец пригласил в гости друга и украл его дорогой смартфон
Орловцы смогут задать вопросы Александру Муромскому в прямом эфире
В православной гимназии побывали орловские росгвардейцы накануне Дня защиты детей
Знак ограничения высоты появится над арками Александровского моста в Орле
В Орле полицейские задержали сбытчика героина
В Орле устранят провал в тротуаре на улице Гостиной
В Орле в этом сезоне от клещей обработают 16 общественных территорий
Трансформаторную подстанцию спасали от огня пожарные в орловской глубинке
Водительского удостоверения лишили орловца из-за медицинского диагноза
В Орле общественники напомнили детям правила дорожного движения
Трудовые семейные династии чествовали в Орле
В Орловском районе пожарные ликвидировали поджог деревянной хозпостройки
С полицейскими собаками познакомились юные жители Орла
Орловские дайверы приглашают всех на экологическую акцию
Ночью под Орлом очевидцы вытащили человека из горящей хозпостройки