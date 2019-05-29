2019-05-29T17:10:58+03:00
Происшествия

Орловец пригласил в гости друга и украл его дорогой смартфон

Похитителя по горячим следам взяли полицейские
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловец пригласил в гости друга и украл у него дорогой смартфонОрловец пригласил в гости друга и украл у него дорогой смартфонФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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38-летнему жителю Орла потребовалась помощь правоохранителей после посещения друга. После того, как мужчина вернулся из гостей, он обнаружил пропажу своего дорогостоящего смартфона. При всем при этом в квартире вместе с ним отдыхали несколько человек.

Сотрудникам полиции удалось раскрыть кражу по горячим следам. Оказалось, украл телефон сам 29-летний хозяин жилища. При нем стражи порядка и обнаружили похищенный телефон.

- В отношении орловца возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Ведется следствие. Молодой человек находится под подпиской о невыезде, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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