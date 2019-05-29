Орловцы смогут задать вопросы Александру Муромскому в прямом эфире
Он состоится 30 мая в 19.30
Фото: orel-adm.ru
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Орловцы смогут задать вопросы Александру Муромскому в прямом эфире. Глава администрации города ответит на них в четверг, 30 мая, в 19.30.
Муромский станет гостем программы "Контакт" на ГТРК "Орел".
- Традиционно в эфире обсудят вопросы жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, транспортное обслуживание населения, ремонт дворов и другие насущные темы, - сообщили "КП" в пресс-службе мэрии Орла.
ИСТОЧНИК KP.RU