СЕГОДНЯ 16:24 2019-05-29T16:24:26+03:00

Он состоится 30 мая в 19.30

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Орловцы смогут задать вопросы Александру Муромскому в прямом эфире. Глава администрации города ответит на них в четверг, 30 мая, в 19.30.

Муромский станет гостем программы "Контакт" на ГТРК "Орел".

- Традиционно в эфире обсудят вопросы жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, транспортное обслуживание населения, ремонт дворов и другие насущные темы, - сообщили "КП" в пресс-службе мэрии Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU