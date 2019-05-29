2019-05-29T16:24:26+03:00
Общество

Орловцы смогут задать вопросы Александру Муромскому в прямом эфире

Он состоится 30 мая в 19.30
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: orel-adm.ruФото: orel-adm.ru
Изменить размер текста:

Орловцы смогут задать вопросы Александру Муромскому в прямом эфире. Глава администрации города ответит на них в четверг, 30 мая, в 19.30.

Муромский станет гостем программы "Контакт" на ГТРК "Орел".

- Традиционно в эфире обсудят вопросы жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, транспортное обслуживание населения, ремонт дворов и другие насущные темы, - сообщили "КП" в пресс-службе мэрии Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На День открытых дверей юных орловцев приглашает театр кукол
Орловские студенты вошли в число 11-ти россиян, которым присудили престижные международные стипендии
Орловцев приглашают на спектакль "Слон"
Орловец пригласил в гости друга и украл его дорогой смартфон
В православной гимназии побывали орловские росгвардейцы накануне Дня защиты детей
Знак ограничения высоты появится над арками Александровского моста в Орле
В Орле полицейские задержали сбытчика героина
В Орле устранят провал в тротуаре на улице Гостиной
В Орле в этом сезоне от клещей обработают 16 общественных территорий
Трансформаторную подстанцию спасали от огня пожарные в орловской глубинке
Водительского удостоверения лишили орловца из-за медицинского диагноза
В Орле общественники напомнили детям правила дорожного движения
Трудовые семейные династии чествовали в Орле
В Орловском районе пожарные ликвидировали поджог деревянной хозпостройки
С полицейскими собаками познакомились юные жители Орла
Орловские дайверы приглашают всех на экологическую акцию
Ночью под Орлом очевидцы вытащили человека из горящей хозпостройки