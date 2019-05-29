2019-05-29T14:50:31+03:00
Общество

В православной гимназии побывали орловские росгвардейцы накануне Дня защиты детей

Силовики рассказали воспитанникам о своем детстве, о выборе будущей профессии и участии в локальных войнах
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото пресс-службы орловской росгвардииФото пресс-службы орловской росгвардии
Изменить размер текста:

В православной гимназии-интернате в Болхове побывали орловские росгвардейцы накануне Дня защиты детей. В честь завершения учебного года перед ребятами выступили представители офицеры в отставке.

Бывшие силовики рассказали воспитанникам гимназии о своем детстве в годы Великой Отечественной войны, о выборе будущей профессии и участии в локальных войнах. Вместе с ветеранами дети запустили в небо воздушные шары. Затем ребят ждала военно-спортивная эстафета.

- Дети метали фальш-гранаты, переносили ящики с боеприпасами, преодолевали «стометровку» в военной форме и противогазах, бронежилетах и касках. Были проведены учебные стрельбы. После подведения итогов эстафеты участников наградили сладкими призами, - рассказали «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На День открытых дверей юных орловцев приглашает театр кукол
Орловские студенты вошли в число 11-ти россиян, которым присудили престижные международные стипендии
Орловцев приглашают на спектакль "Слон"
Орловец пригласил в гости друга и украл его дорогой смартфон
Орловцы смогут задать вопросы Александру Муромскому в прямом эфире
Знак ограничения высоты появится над арками Александровского моста в Орле
В Орле полицейские задержали сбытчика героина
В Орле устранят провал в тротуаре на улице Гостиной
В Орле в этом сезоне от клещей обработают 16 общественных территорий
Трансформаторную подстанцию спасали от огня пожарные в орловской глубинке
Водительского удостоверения лишили орловца из-за медицинского диагноза
В Орле общественники напомнили детям правила дорожного движения
Трудовые семейные династии чествовали в Орле
В Орловском районе пожарные ликвидировали поджог деревянной хозпостройки
С полицейскими собаками познакомились юные жители Орла
Орловские дайверы приглашают всех на экологическую акцию
Ночью под Орлом очевидцы вытащили человека из горящей хозпостройки