В православной гимназии побывали орловские росгвардейцы накануне Дня защиты детей

СЕГОДНЯ 14:50 2019-05-29T14:50:31+03:00

Силовики рассказали воспитанникам о своем детстве, о выборе будущей профессии и участии в локальных войнах

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В православной гимназии-интернате в Болхове побывали орловские росгвардейцы накануне Дня защиты детей. В честь завершения учебного года перед ребятами выступили представители офицеры в отставке.

Бывшие силовики рассказали воспитанникам гимназии о своем детстве в годы Великой Отечественной войны, о выборе будущей профессии и участии в локальных войнах. Вместе с ветеранами дети запустили в небо воздушные шары. Затем ребят ждала военно-спортивная эстафета.

- Дети метали фальш-гранаты, переносили ящики с боеприпасами, преодолевали «стометровку» в военной форме и противогазах, бронежилетах и касках. Были проведены учебные стрельбы. После подведения итогов эстафеты участников наградили сладкими призами, - рассказали «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU