Знак ограничения высоты появится над арками Александровского моста в Орле
Документ на его установку уже готов и в ближайшее время будет передан УКХ
Фото: Валерия Чернявская
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Знак ограничения высоты появится над арками Александровского моста в Орле. Документ на его установку уже готов. Завтра, 30 мая, его передадут для работы в УКХ.
- Согласно обследованию, проведенному сотрудниками управления, установка знаков 3.13 «Ограничение высоты 3 метра» требуется также по улице 7 Ноября и по улице Левый берег реки Орлик, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.
Отметим, необходимость установки знаков ограничения высоты возникла после аварий с большегрузными, которые пытались проехать под арками Александровского моста.
ИСТОЧНИК KP.RU