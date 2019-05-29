2019-05-29T14:42:00+03:00
Общество

В Орле устранят провал в тротуаре на улице Гостиной

Работы с дефектом завершатся до конца недели
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле устранят провал в тротуаре на улице ГостинойВ Орле устранят провал в тротуаре на улице ГостинойФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле устранят провал в тротуаре на улице Гостиной. О том, что плитка провалилась в районе площади Карла Маркса стало известно несколько дней назад.

Как пояснил проблему ИО начальника УКХ Орла Дмитрий Фролов, предварительно причиной образования дефекта могло стать подмывание грунтовой части. Работы по устранению недостатков уже идет.

Глава городской администрации Александр Муромский поручил Дмитрию Фролову завершить ремонт тротуара в ближайшее время. Также по словам сити-менеджера необходимо обследовать прилегающие территории и предотвратить дальнейшее разрушение покрытия на улице Гостиной.

Напомним, контракт на ремонт этого тротуара УКХ города заключило еще в 2015 году. Гарантийных срок работ составлял 2 года. Теперь провал плитки устранят за счет городского бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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