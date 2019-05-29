2019-05-29T13:54:07+03:00
Общество

В Орле в этом сезоне от клещей обработают 16 общественных территорий

На сегодняшний день в шести их них обработка от кровососов уже проведена
Ольга СУПОНЕВА
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Клещи на Орловщине активничаютКлещи на Орловщине активничаютФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле акарицидные, или противоклещевые, обработки пройдут на 16 общественных территориях. На сегодня, 29 мая, протравили кровососов в шести из них.

Работы выполняет городская дезинфекционная станция, каждую территорию планируется обработать два раза за сезон - для эффективности. Бюджету города обойдется это в 300 тысяч рублей. Для сравнения, в 2018 обрабатывалось 12 территорий, на это потратили 100 тысяч.

- По состоянию на 28 мая обработано шесть территорий: сквер Гуртьева, сквер около библиотеки им Бунина, сквер Тургенева, парк Ботаника, Разградский парк и Щекотихинский лес, - рассказали "КП" в пресс-службе мэрии Орла.

Обработают в ближайшие дни Бульвар Молодежи: местные жители пожаловались, что здесь много клещей. Что касается придомовых территорий, то решение травить здесь кровососущих или нет, принимают сами собственники домов, а работу ведет управляющая компания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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