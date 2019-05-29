Трансформаторную подстанцию спасали от огня пожарные в орловской глубинке
Трансформаторную подстанцию спасали от огня пожарные в орловской глубинке. Пожар случился минувшим днем, 28 мая, в поселке Колпна. К моменту прибытия пожарных подстанция горела открытым пламенем. Угрозы распространения огня не было.
- В результате пожара выгорело трансформаторное масло, трансформаторная подстанция закопчена по всей площади, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.
По предположениям спасателей, пожар произошел из-за короткого замыкания в трансформаторной подстанции. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте ЧП работали спасатели, полиция и электрослужба.
Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 27 раз, из них 15 выездов на ликвидацию возгораний и 12 на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU