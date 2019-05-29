2019-05-29T13:04:27+03:00
Происшествия

Водительского удостоверения лишили орловца из-за медицинского диагноза

Управление автомобилем могло угрожать жизни и здоровью окружающих
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Водительского удостоверения лишили орловца из-за медицинского диагнозаВодительского удостоверения лишили орловца из-за медицинского диагнозаФото: Архив "КП"
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Водительское удостоверение изъяли у жителя Мценска из-за медицинского диагноза. Мужчина состоял на учете в местной больнице. А его заболевание входило в Перечень медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортными средствами.

При этом ранее мужчине было выдано водительское удостоверение, срок действия которого на момент проверки не истек. Управление автомобилем могло угрожать жизни и здоровью окружающих.

- По результатам проверки в суд был направлен иск о прекращении действия водительских прав и обязанности сдать их. Суд требования удовлетворил в полном объеме, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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