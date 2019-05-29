Водительского удостоверения лишили орловца из-за медицинского диагноза
Водительское удостоверение изъяли у жителя Мценска из-за медицинского диагноза. Мужчина состоял на учете в местной больнице. А его заболевание входило в Перечень медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортными средствами.
При этом ранее мужчине было выдано водительское удостоверение, срок действия которого на момент проверки не истек. Управление автомобилем могло угрожать жизни и здоровью окружающих.
- По результатам проверки в суд был направлен иск о прекращении действия водительских прав и обязанности сдать их. Суд требования удовлетворил в полном объеме, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU