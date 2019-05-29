СЕГОДНЯ 12:18 2019-05-29T12:18:25+03:00

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В Орле общественники напомнили детям правила дорожного движения. Активисты совместно с инспекторами ГИБДД провели акцию в преддверии летних каникул.

Юным орловцам рассказали об основных правилах поведения на дороге, на пешеходных переходах, при поездках на общественном транспорте и передвижении с родителями на личных автомобилях. Знания ПДД дети закрепили и на практике.

Во дворе лицея № 4 ребята смогли опробовать свои навыки вождения на картодроме, где были установлены знаки дорожного движения с разметкой. Здесь же инспекторы напомнили о правилах оказания первой помощи. Ребята узнали, как правило выполнять непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, останавливать кровотечение. Все операции можно было опробовать на специальном манекене.

ИСТОЧНИК KP.RU