2019-05-29T10:38:21+03:00
Происшествия

В Орловском районе пожарные ликвидировали поджог деревянной хозпостройки

Пострадавших нет
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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В Орловском районе пожарные ликвидировали поджог деревянной хозпостройки. Сообщение о возгорании поступило спасателям около половины второго ночи 29 мая. Строение полыхало в СНТ «Виктория».

К моменту прибытия пожарных хозяйственная постройка горела открытым пламенем. Обрушилась крыша. Огонь мог переброситься на соседнюю хозпостройку.

- В результате пожара деревянная хоз. постройка выгорела на площади 12 квадратных метров. Тушение осуществлялось путем подвоза воды от поселка, расположенного неподалеку, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения региона выезжали 27 раз, из них 15 выездов на ликвидацию возгораний и 12 на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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