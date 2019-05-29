В Орловском районе пожарные ликвидировали поджог деревянной хозпостройки
В Орловском районе пожарные ликвидировали поджог деревянной хозпостройки. Сообщение о возгорании поступило спасателям около половины второго ночи 29 мая. Строение полыхало в СНТ «Виктория».
К моменту прибытия пожарных хозяйственная постройка горела открытым пламенем. Обрушилась крыша. Огонь мог переброситься на соседнюю хозпостройку.
- В результате пожара деревянная хоз. постройка выгорела на площади 12 квадратных метров. Тушение осуществлялось путем подвоза воды от поселка, расположенного неподалеку, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения региона выезжали 27 раз, из них 15 выездов на ликвидацию возгораний и 12 на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»