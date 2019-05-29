С полицейскими собаками познакомились юные жители Орла
Возможность пообщаться с хвостатыми стражами порядка представилась посетителям Детского парка
Фото: УМВД России по Орловской области
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С полицейскими собаками познакомились юные жители Орла. Возможность пообщаться с хвостатыми стражами порядка представилась посетителям Детского парка в Международный день пропавших детей.
Кинологи рассказали юным орловцам об этапах дрессировки служебных собак. Также полицейские наглядно показали, как служебные собаки ищут запрещенные вещества и задерживают преступников.
- Дети с восхищением наблюдали за полицейскими собаками, беспрекословно выполнявшими команды кинологов. Также все желающие могли сделать фотографии и видео на память, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU