2019-05-29T10:16:39+03:00
Общество

Орловские дайверы приглашают всех на экологическую акцию

По традиции, в первое воскресенье лета она пройдет на озере «Светлая жизнь»
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото предоставлено организаторамиФото предоставлено организаторами
Изменить размер текста:

Дайверы Орловского клуба подводного плавания «ДиВО» приглашают всех неравнодушных присоединиться к экологической акции и навести порядок на главном городском озере. «Светлую жизнь» очистят от мусора в первое воскресенье лета, 2 июня.

Эта дата – День очистки водоемов. В Орле уже традицией стала большая уборка городского озера, состоится она и в этом году, уже в 15-й раз. За годы проведения акции со дна «Светлой жизни» активисты достали тонны мусора.

- Озеро «Светлая жизнь», излюбленное место отдыха горожан и мы хотим внести свою лепту в улучшение его экологического состояния. Это не громкие слова, а призыв к действию. Поэтому нужны помощники, а не просто желающие себя показать и на других посмотреть. Наш клуб и администрация города Орла обеспечит вас всем необходимым, баллонами с воздухом, снаряжением, мусорными мешками и другим необходимым инвентарём, - поделился Сергей Куликов, Президент Орловского клуба подводного плавания «ДивО».

Для участников акции подготовлен сюрприз: самый старательный участник, собравший больше мусора, получит сертификат на бесплатную часовую прогулку на катамаране, а так же получит подарки.

Информацию можно получить по телефонам: 49–50–45 или 48–01–38.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле в этом сезоне от клещей обработают 16 общественных территорий
Трансформаторную подстанцию спасали от огня пожарные в орловской глубинке
Водительского удостоверения лишили орловца из-за медицинского диагноза
В Орле общественники напомнили детям правила дорожного движения
Трудовые семейные династии чествовали в Орле
В Орловском районе пожарные ликвидировали поджог деревянной хозпостройки
С полицейскими собаками познакомились юные жители Орла
Ночью под Орлом очевидцы вытащили человека из горящей хозпостройки
Управляющие компании Орловщины должны за электричество 86 миллионов рублей
Орловца осудили за вождение в нетрезвом виде
ЕГЭ по математике в Орле напишут сегодня более полутора тысяч выпускников
В Орле спасатели потушили условный пожар в почтовом отделении
Срок получил житель Орла за распространение порнографии
В Орле пешеход погиб под колёсами грузовика
В субботу в центре Орла будет закрыто движение транспорта
Орловцы пробегут «Зеленый марафон» 1 июня
В Орле митингом и шествием отпраздновали профессиональную годовщину пограничники
Автобус и иномарка столкнулись на площади Карла Маркса в Орле
«Зелёный Марафон» Сбербанка продлится 10 часов
В Орле нейрохирурги провели операцию по костно-пластической трепанации новорожденному малышу
Росгвардейцы проверят орловские детские лагеря
Движение и парковку ограничат в центре Орла 2 июня
Постановку «Путешествие в Лазурное царство» увидят орловцы
В Орле инспекторы ищут свидетелей ДТП с автобусом и легковушкой
Орловские силовики провели тактические занятия в полевых условиях
Орловчанка оплатит лечение пострадавшего от ее рук человека
В Орле на улице Мопра случился пожар в однокомнатной квартире
Сегодня в Орле спасатели проверят готовность пляжей к купальному сезону