Орловские дайверы приглашают всех на экологическую акцию

СЕГОДНЯ 10:16 2019-05-29T10:16:39+03:00

По традиции, в первое воскресенье лета она пройдет на озере «Светлая жизнь»

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Дайверы Орловского клуба подводного плавания «ДиВО» приглашают всех неравнодушных присоединиться к экологической акции и навести порядок на главном городском озере. «Светлую жизнь» очистят от мусора в первое воскресенье лета, 2 июня.

Эта дата – День очистки водоемов. В Орле уже традицией стала большая уборка городского озера, состоится она и в этом году, уже в 15-й раз. За годы проведения акции со дна «Светлой жизни» активисты достали тонны мусора.

- Озеро «Светлая жизнь», излюбленное место отдыха горожан и мы хотим внести свою лепту в улучшение его экологического состояния. Это не громкие слова, а призыв к действию. Поэтому нужны помощники, а не просто желающие себя показать и на других посмотреть. Наш клуб и администрация города Орла обеспечит вас всем необходимым, баллонами с воздухом, снаряжением, мусорными мешками и другим необходимым инвентарём, - поделился Сергей Куликов, Президент Орловского клуба подводного плавания «ДивО».

Для участников акции подготовлен сюрприз: самый старательный участник, собравший больше мусора, получит сертификат на бесплатную часовую прогулку на катамаране, а так же получит подарки.

Информацию можно получить по телефонам: 49–50–45 или 48–01–38.

ИСТОЧНИК KP.RU