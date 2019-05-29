Орловские дайверы приглашают всех на экологическую акцию
Дайверы Орловского клуба подводного плавания «ДиВО» приглашают всех неравнодушных присоединиться к экологической акции и навести порядок на главном городском озере. «Светлую жизнь» очистят от мусора в первое воскресенье лета, 2 июня.
Эта дата – День очистки водоемов. В Орле уже традицией стала большая уборка городского озера, состоится она и в этом году, уже в 15-й раз. За годы проведения акции со дна «Светлой жизни» активисты достали тонны мусора.
- Озеро «Светлая жизнь», излюбленное место отдыха горожан и мы хотим внести свою лепту в улучшение его экологического состояния. Это не громкие слова, а призыв к действию. Поэтому нужны помощники, а не просто желающие себя показать и на других посмотреть. Наш клуб и администрация города Орла обеспечит вас всем необходимым, баллонами с воздухом, снаряжением, мусорными мешками и другим необходимым инвентарём, - поделился Сергей Куликов, Президент Орловского клуба подводного плавания «ДивО».
Для участников акции подготовлен сюрприз: самый старательный участник, собравший больше мусора, получит сертификат на бесплатную часовую прогулку на катамаране, а так же получит подарки.
Информацию можно получить по телефонам: 49–50–45 или 48–01–38.
ИСТОЧНИК KP.RU
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