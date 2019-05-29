Ночью под Орлом очевидцы вытащили человека из горящей хозпостройки
Под Орлом очевидцы вытащили человека из горящей хозпостройки. Едва не ставшее трагическим ЧП произошло сегодня ночью, 29 мая, в селе Дросково Покровского района.
К моменту прибытия пожарных строение полыхало открытым пламенем изнутри. Крыша обрушилась, огонь перекинулся и на кровлю рядом стоящего жилого дома. Пожар мог распространиться и на внутренние помещения.
- В результате пожара хозяйственная постройка сгорела на площади 24 квадратных метра, повреждены обрешетка и покрытие кровли жилого дома. Внутренние помещения от огня не пострадали, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.
Пострадавших нет. размер ущерба устанавливается. По предположениям спасателей, пожар мог произойти из-за аварийного режима работы электропроводки.
Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 27 раз, из них 15 выездов на ликвидацию возгораний и 12 на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»