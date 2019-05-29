Ночью под Орлом очевидцы вытащили человека из горящей хозпостройки

СЕГОДНЯ 10:09 2019-05-29T10:09:38+03:00

По предположениям спасателей, пожар мог произойти из-за аварийного режима работы электропроводки

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Под Орлом очевидцы вытащили человека из горящей хозпостройки. Едва не ставшее трагическим ЧП произошло сегодня ночью, 29 мая, в селе Дросково Покровского района.

К моменту прибытия пожарных строение полыхало открытым пламенем изнутри. Крыша обрушилась, огонь перекинулся и на кровлю рядом стоящего жилого дома. Пожар мог распространиться и на внутренние помещения.

- В результате пожара хозяйственная постройка сгорела на площади 24 квадратных метра, повреждены обрешетка и покрытие кровли жилого дома. Внутренние помещения от огня не пострадали, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Пострадавших нет. размер ущерба устанавливается. По предположениям спасателей, пожар мог произойти из-за аварийного режима работы электропроводки.

Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 27 раз, из них 15 выездов на ликвидацию возгораний и 12 на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU