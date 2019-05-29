2019-05-29T10:09:38+03:00
Происшествия

Ночью под Орлом очевидцы вытащили человека из горящей хозпостройки

По предположениям спасателей, пожар мог произойти из-за аварийного режима работы электропроводки
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
Изменить размер текста:

Под Орлом очевидцы вытащили человека из горящей хозпостройки. Едва не ставшее трагическим ЧП произошло сегодня ночью, 29 мая, в селе Дросково Покровского района.

К моменту прибытия пожарных строение полыхало открытым пламенем изнутри. Крыша обрушилась, огонь перекинулся и на кровлю рядом стоящего жилого дома. Пожар мог распространиться и на внутренние помещения.

- В результате пожара хозяйственная постройка сгорела на площади 24 квадратных метра, повреждены обрешетка и покрытие кровли жилого дома. Внутренние помещения от огня не пострадали, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Пострадавших нет. размер ущерба устанавливается. По предположениям спасателей, пожар мог произойти из-за аварийного режима работы электропроводки.

Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 27 раз, из них 15 выездов на ликвидацию возгораний и 12 на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле в этом сезоне от клещей обработают 16 общественных территорий
Трансформаторную подстанцию спасали от огня пожарные в орловской глубинке
Водительского удостоверения лишили орловца из-за медицинского диагноза
В Орле общественники напомнили детям правила дорожного движения
Трудовые семейные династии чествовали в Орле
В Орловском районе пожарные ликвидировали поджог деревянной хозпостройки
С полицейскими собаками познакомились юные жители Орла
Орловские дайверы приглашают всех на экологическую акцию
Управляющие компании Орловщины должны за электричество 86 миллионов рублей
Орловца осудили за вождение в нетрезвом виде
ЕГЭ по математике в Орле напишут сегодня более полутора тысяч выпускников
В Орле спасатели потушили условный пожар в почтовом отделении
Срок получил житель Орла за распространение порнографии
В Орле пешеход погиб под колёсами грузовика
В субботу в центре Орла будет закрыто движение транспорта
Орловцы пробегут «Зеленый марафон» 1 июня
В Орле митингом и шествием отпраздновали профессиональную годовщину пограничники
Автобус и иномарка столкнулись на площади Карла Маркса в Орле
«Зелёный Марафон» Сбербанка продлится 10 часов
В Орле нейрохирурги провели операцию по костно-пластической трепанации новорожденному малышу
Росгвардейцы проверят орловские детские лагеря
Движение и парковку ограничат в центре Орла 2 июня
Постановку «Путешествие в Лазурное царство» увидят орловцы
В Орле инспекторы ищут свидетелей ДТП с автобусом и легковушкой
Орловские силовики провели тактические занятия в полевых условиях
Орловчанка оплатит лечение пострадавшего от ее рук человека
В Орле на улице Мопра случился пожар в однокомнатной квартире
Сегодня в Орле спасатели проверят готовность пляжей к купальному сезону