Орловца осудили за вождение в нетрезвом виде

СЕГОДНЯ 09:37 2019-05-29T09:45:16+03:00

Отбывать наказание более года мужчина будет в колонии-поселении

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Жителя Корсаковского района Орловской области осудили за вождение в нетрезвом виде. Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье 264.1 УК РФ. Оказалось, орловец уже был ранее судим. За рулем в нетрезвом виде он попался повторно. С тем, что мужчина виновен, согласился суд.

- По совокупности приговоров суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 5 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на 3-летний срок, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

Пока приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU