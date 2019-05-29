2019-05-29T09:35:22+03:00
Общество

ЕГЭ по математике в Орле напишут сегодня более полутора тысяч выпускников

Результаты экзамена старшеклассники узнают уже в начале июня
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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ЕГЭ по математике напишут сегодня более полутора тысяч орловских выпускниковЕГЭ по математике напишут сегодня более полутора тысяч орловских выпускниковФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле ЕГЭ по математике напишут сегодня, 29 мая, более полутора тысяч выпускников. Базовый уровень сдают 726 учеников, профильный – 804. Один старшеклассник выбрал форму государственного выпускного экзамена.

Экзамен проведут в пяти пунктах на базе орловских школ. На ЕГЭ будут присутствовать члены государственной экзаменационной комиссии, аккредитованные общественные наблюдатели, сотрудники управления контроля и надзора регионального департамента образования, медработники, сотрудники МЧС и полиции. За соблюдением процедуры проведения экзамена онлайн-видеонаблюдение будут вести федеральные и региональные наблюдатели.

- Во всех пунктах проведения экзамена осуществляется печать полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях, сканирование бланков участников и передача экзаменационных материалов по защищенным каналам связи, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Результаты экзаменов выпускники узнают не позднее 12 июня. Следующими экзаменами, которые сдадут старшеклассники, будут история и химия. Они состоятся 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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