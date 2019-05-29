СЕГОДНЯ 09:08 2019-05-29T09:08:45+03:00

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В Орле спасатели потушили условный пожар в почтовом отделении. Согласно замыслу, возгорание произошло в одном из кабинетов здания. Мгновенно сработала автоматическая система оповещения. Охранник сообщил о происшествии в пожарно-спасательную службу и начал эвакуировать работников.

- Специалисты группы безопасности своими силами приступили к ликвидации очага возгорания. Но по замыслу учения, потушить огонь им не удалось. По легенде один из работников получил отравление угарным газом, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На место прибыли пожарные и приступили к боевому развертыванию. Затем огнеборцы отработали действия по спасению людей и ликвидации условного пожара. Очаг возгорания удалось ликвидировать. Пострадавшего спасли.

Также спасатели наглядно показали как применять первичные средства пожаротушения. Работники почты смогли попробовать огнетушитель.

ИСТОЧНИК KP.RU