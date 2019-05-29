Срок получил житель Орла за распространение порнографии
Мужчина скачал запрещенные файлы и разместил их в свободный доступ
Срок получил житель Орла за распространение порнографииФото: Архив "КП"
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Срок получил житель Орла за распространение порнографии. Мужчина через интернет скачал на свой компьютер видеозаписи порнографического характера с участием несовершеннолетних. Он сохранил их, а затем разместил их в свободный доступ в сети.
Суд признал орловца виновным в совершении преступления. По приговору три года мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Под стражу его взяли в зале суда.
- Системный блок, как средство совершения преступления, принадлежащий осужденному, конфискован и обращен в собственность государства, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU