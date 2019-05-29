В Орле пешеход погиб под колёсами грузовика
ДТП случилось поздним вечером вторника, 27 мая
Пешеход скончался на месте аварииФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
В Орле под колёсами грузовика погиб пешеход. ДТП с трагическим исходом случилось поздним вечером минувшего вторника, 28 мая.
Примерно в 23.40 26-летний водитель ехал за рулём автомобиля "ГАЗ" по Караческому шоссе со стороны автодороги "Орёл-Брянск" в направлении улицы Мостовой областного центра.
- В районе дома №98 по Карачевскому шоссе водитель допустил наезд на неустановленного пешехода (мужчину),который двигался по проезжей части дороги навстречу движению автомобиля, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области. Пешеход скончался на месте аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU