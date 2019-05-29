В Орле пешеход погиб под колёсами грузовика

СЕГОДНЯ 08:33 2019-05-29T09:34:06+03:00

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В Орле под колёсами грузовика погиб пешеход. ДТП с трагическим исходом случилось поздним вечером минувшего вторника, 28 мая.

Примерно в 23.40 26-летний водитель ехал за рулём автомобиля "ГАЗ" по Караческому шоссе со стороны автодороги "Орёл-Брянск" в направлении улицы Мостовой областного центра.

- В районе дома №98 по Карачевскому шоссе водитель допустил наезд на неустановленного пешехода (мужчину),который двигался по проезжей части дороги навстречу движению автомобиля, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области. Пешеход скончался на месте аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU