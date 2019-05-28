В субботу в центре Орла будет закрыто движение транспорта

СЕГОДНЯ 17:21 2019-05-28T17:21:29+03:00

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В субботу, 1 июня, в центре Орла будет закрыто движение транспорта. По главным городским улицам пройдет беговой марафон.

В связи с этим с 11 утра и до 15 часов будет перекрыт маршрут от улиц Ленина и Максима Горького до Салтыкова-Щедрина, по улице Пионерская от улицы Октябрьской до Максима Горького, по улице Салтыкова-Щедрина от улицы Полесской до Красноармейской вклюбчительно, по улице Гуртьева, Пролетарской горе, по улице Правый берег реки Орлик от Сквера Коммунальников до Тургеневского моста и по переулку Почтовому.

Стоянка также будет запрещена. С полуночи и до 15 часов парковаться нельзя будет на площадке между домом № 28 по улице Максима Горького до площади Ленина, по Салтыкова-Щедрина от Пролетарской горы до улицы Красноармейской, от улицы Максима Горького до Детского парка, по улице Правый берег реки Орлик от Сквера Коммунальников до Тургеневского моста, по переулку Почтовому, по улице Гуртьева.

Также в этот день будет скорректировано движение троллейбусов. Так маршрут № 5 «Железнодорожный вокзал - Технический университет» пройдет от железнодорожного вокзала, через улицы Герцена, 60-летия Октября, через больницу Семашко, улицы Октябрьскую и 1-ю Посадскую, железнодорожный вокзал. Троллейбус № 6 «Автовокзал – улица Максима Горького» будет двигаться по маршруту: автовокзал, 1-я Посадская, улица Октябрьская, больница Семашко и обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU